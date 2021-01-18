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18.01.2021 - 18:33 | | AA

Meteoroloji'den yeni uyarı! Perşembe gününe kadar devam edecek

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bu gece saatlerinde başlayacak olan zirai don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji'den yeni uyarı! Perşembe gününe kadar devam edecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden başlayarak, Perşembe sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgede orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiğini bildirdi.

Başta zirai faaliyetlerine devam eden üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteorolojiden yeni uyarı Perşembe gününe kadar devam edecek

 

Meteorolojiden yeni uyarı Perşembe gününe kadar devam edecek

Meteorolojiden yeni uyarı Perşembe gününe kadar devam edecek

Meteorolojiden yeni uyarı Perşembe gününe kadar devam edecek

Meteorolojiden yeni uyarı Perşembe gününe kadar devam edecek


 

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