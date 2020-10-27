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27.10.2020 - 18:04 |

Meteoroloji'den yeni uyarı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısı ile Bursa ve çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yeni uyarı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezince yapılan tahminde, 28 Ekim 2020 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı;

"Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın bölge genelinde etkili olması beklenmektedir. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte bölge genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 28 Ekim Çarşamba günü, Bursa yağışlı. 29 Ekim Perşembe günü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik yağışlı. 30 Ekim Cuma günü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik yağışlı. 31 Ekim Cumartesi günü, Bilecik ve Bursa yağışlı. 01 Kasım Pazar günü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik yağışlı."

Bursa saatlik hava tahmin raporu

Meteorolojiden yeni uyarı Saat verildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."
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