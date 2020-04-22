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22.04.2020 - 19:35 | | AA

Meteoroloji'den yurt genelinde yağış uyarısı

Ülke genelinde bu akşam havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yurt genelinde yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkede hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Kırıkkale, Tokat ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi ön görülüyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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