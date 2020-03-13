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13.03.2020 - 10:26 | | DHA

Metrobüslerde maskeli önlem!

Türkiye’de ikinci corona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına binenlerin corona virüs önlemleri devam ediyor. Metrobüs kullananların maske taktıkları görüldü.

Metrobüslerde maskeli önlem!
Corona virüse karşı metrobüslerde maskeli önlem!
Corona virüse karşı metrobüslerde maskeli önlem!
Corona virüse karşı metrobüslerde maskeli önlem!
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Bu sabah Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci corona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından işe, okula gitmek isteyen bazı vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan bazı vatandaşlar maske takmaya devam etti. Bazı vatandaşların da metrobüsten indikten sonra ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.

 

 

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