Metrobüslerde maskeli önlem!

Bu sabah Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci corona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından işe, okula gitmek isteyen bazı vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı.

Toplu taşıma araçlarını kullanan bazı vatandaşlar maske takmaya devam etti. Bazı vatandaşların da metrobüsten indikten sonra ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.