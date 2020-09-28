MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Metrobüste rezalet! Kimseye aldırmadı
ABONE OL
28.09.2020 - 09:51 | | DHA

Metrobüste rezalet! Kimseye aldırmadı

Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Yolcunun pes dedirten rahat tavırları başka yolcunun cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti. Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.

 

Mardin'e şehit ateşi düştüIrak'ın kuzeyindeki Pençe Hareket alanında teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yıldırım -11 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım -11 Operasyonu'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Marmaris'te 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 87 kaçak göçmen kurtarıldı

Sıradaki Haber