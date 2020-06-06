06.06.2020 - 17:30 |
Metroda dikkat çeken kalabalık; adım atacak yer kalmadı
Karantinanın kalmasıyla ilk hafta sonunda sokaklarda yoğunluk yaşandı. İstanbul Yenikapı-Kirazlı metro hattında kalabalık dikkat çekti.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2,5 ay sonra kaldırılmasının ardından İstanbullular kendilerini dışarı attı.
Corona virüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmadığı görüldü.
Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti. Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti.