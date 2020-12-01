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01.12.2020 - 20:21 |

Metrolar - metrobüsler - otobüsler kaça kadar açık? İşte sefer saatleri

Hem hafta içi hem de hafta sonu kısıtlamaları geldikten sonra yasaktan muaf olanlar, metrolar, metrobüsler ve otbüsler hakkında bilgi almak istiyor. Özellike hafta içi 21:00'dan sonra sokağa çıkma yasağının başlaması vatandaşları meraklandırdı. Metro, metrobüs ve otobüs kullanması gereken vatandaşların merakla araştırdığı sorunun yanıtı haberimizde...

Metrolar - metrobüsler - otobüsler kaça kadar açık? İşte sefer saatleri

Hafta içi ve hafta sonu günleri işlerinden dönen veya yasaktan muaf olan kişiler toplu taşıma araçları hakkında bilgi almak istiyor. Metro, otobüs, metrobüsler çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? İşte mecburi durumdan dolayı toplu taşıma kullanması gereken vatandaşlar için sefer saatleri ve çalışma günleri...

METROLAR, METROBÜSLER, OTOBÜSLER KAÇA KADAR AÇIK?

Metroların sefer saatleri ve otobüslerin sefer saatleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

İETT SEFER SAATLERİ

METRO SEFER SAATLERİ

METROBÜS SEFER SAATLERİ

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni covid-19 tedbirlerini açıkladı. Bu bağlamda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması artık hafta içi de uygulanacak. Öte yandan 20 yaş altı da toplu taşıma kullanamayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

Korona vakarlındaki artışın önüne geçebilmek amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da toplu taşıma kullanmaları yasaklandı.

Daha önceki genelgede, '65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar da (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.' ifadeleri yer almıştı.

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