Mevlid Kandili 2020 ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 Dini Günler takvimini yayımladı. Takvimde bir yıl içerisinde yaşanacak olan kandil günleri yer aldı. 2020 Yılında ilk olarak 27 Şubat'ta Regaib Kandili idrak edildi. Ardından 21 Mart Miraç Kandili, 7 Nisan Berat Kandili yaşandı. Şimdilerde ise MEvid Kandili'nin tarihi merak konusu. İşte Diyanet'in yayımladığı o tarih...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 tarihinde idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.