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27.10.2020 - 14:33 |

Mevlid Kandili duası! Mevlid Kandili'nde okunacak dualar neler?

Mevlid Kandili duaları araştırılmaya başlandı. Bu yılın son kandili olan Mevlid Kandili Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak biliniyor. Bu önemli günde eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Peki Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir?

Mevlid Kandili duası! Mevlid Kandili'nde okunacak dualar neler?

Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 tarihinde idrak edilecek. Kandile kısa bir zaman kala Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ise araştırılmaya başlanan konular arasında yer alıyor. İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR!

Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Hemzemin geçitte dayı ile yeğenin öldüğü kaza kameradaGaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir hafta önce hemzemin geçitte trenin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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