Mevlid Kandili duası! Mevlid Kandili'nde okunacak dualar neler?

Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 tarihinde idrak edilecek. Kandile kısa bir zaman kala Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ise araştırılmaya başlanan konular arasında yer alıyor. İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR!

Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur