28.04.2020 - 12:47 | | DHA
Meydanda maskesiz dolaşan kadına 3 bin 150 TL ceza
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda maskesiz dolaşırken durdurulan kadına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet ederek maskesiz halde dolaşmak suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.
Corona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda denetimlerini sürdüren ekipler, saat 12.00 sıralarında maskesiz dolaşan 29 yaşındaki Z. S. adlı kadını durdurdu.
Maskesiz dolaşmanın toplum sağlığını tehlikeye soktuğunu hatırlatan polislere "Sevgilime gidiyorum" diyen kadının GBT'si sorgulandı.
Daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu da tespit edilen kadına, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet ederek maskesiz halde dolaşmak suçundan idari para cezası kesildi.
Corona virüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendiCorona virüs ile mücadelenin başında gelen hastanelerden İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde her gün ortalama 500’ün üzerinde test yapılıyor. Bazı günler bu rakam binin üzerinde oluyor. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Temel Bilimler binasında Mikrobiyoloji Laboratuvarında her gün yüzlerce PCR testi yapılıyor. Corona virüs şüphesiyle hastaneye gelen hastalar önce Covid-19 Müşahede Merkezine gidiyor orada negatif basınçlı kabinde hastaların burnundan ve ağzından numuneler alınıyor. Alınan örnekler büyük bir titizlikle Mikrobiyoloji Laboratuvarına götürülüyor ve saatler içerisinde yerli test kitleri sayesinde sonuçlar belli oluyor.