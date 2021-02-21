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21.02.2021 - 16:49 | | DHA

Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası: Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi. Ankara Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen ikiz polis memurların mezarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Oğullarının mezar taşları kırılan acılı baba Hacı Ali Oruç, “Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet’im, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler. Ne yaptı benim çocuklarım size?” diyerek gözyaşı döktü.

'Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler!'
'Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler!'
'Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler!'
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında en ağır saldırının yapıldığı Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda, F-16’ların füzeli saldırısında şehit düşen ve merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi’ndeki şehitliğe defnedilen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezar taşlarının kırıldığını gören mezarlık görevlisi, durumu polise bildirdi.

Olay yerinde yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, şehitlikteki Türk bayraklarının sökülüp yere atıldığı ve mezarlıktaki 80’e yakın mezar taşının daha kırıldığı belirlendi.

Mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babası: Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler

'ÇOCUKLARIM NE YAPTI SİZE?'

Haberi alır almaz şehitliğe gelen şehitlerin babası Hacı Ali Oruç, mezar taşlarının kırıldığını görünce adeta yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan baba Oruç, cep telefonuyla konuştuğu Adana Valisi Süleyman Elban’a güvenlik kamerası konulması konusunda istekte bulundu.

Acılı baba Oruç, “Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet’im, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler. Ben onları Allah’a havale ediyorum. Biz vatanı için canını seve seve vermeye hazır olan insanlarız. Şu hale bakın. Bu şehitlere yapılacak şey mi bu? Ne yaptı benim çocuklarım size?” diyerek gözyaşı döktü.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

 

İkiz şehitlerin babası: Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainlerAdana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi. Ankara Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen ikiz polis memurların mezarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Oğullarının mezar taşları kırılan acılı baba Hacı Ali Oruç, “Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet’im, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler. Ne yaptı benim çocuklarım size?” diyerek gözyaşı döktü.
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