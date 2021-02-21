DHA
• 21 Şubat 2021 - 16:58 • Son Güncelleme:
'Ahmet’imi, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler!'
Ankara Gölbaşı’nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen ikiz polis memurları Ahmet (25) ve Mehmet Oruç’un mezarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Oğullarının mezar taşları kırılan acılı baba Hacı Ali Oruç, “Vatanı, bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet’im, Mehmet’imi rahat bırakmıyor hainler. Ne yaptı benim çocuklarım size?” diyerek gözyaşı döktü.
DHA
• 21 Şubat 2021 - 16:58 • Son Güncelleme: