22.05.2020 - 10:53 |
Mezarlık ziyaretleri serbest mi, bayram ve arefe günü açık mı? Mezarlık ziyaretleri yasak mı?
22.05.2020 saat 24.00 ile 26.05.2020 saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Bayram mezarlık ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar mezarlıkların açık olup olmayacağı ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlaması genelgesinde detaylar belli oldu. Peki mezarlık ziyaretleri serbest mi, yasak mı?
Arefe gününden bayramın bitimine kadar 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile açık olacak yerleri açıkladı. Bayramda mezar ziyareti yapmak isteyenler ise mezarlıklara gitmenin serbest olup olmadığını merak ediyor. Peki mezarlık ziyaretleri serbest mi?
MEZARLIK ZİYARETLERİ SERBEST Mİ?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede kabir ziyaretleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;
y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)
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