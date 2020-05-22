Mezarlık ziyaretleri serbest mi, bayram ve arefe günü açık mı? Mezarlık ziyaretleri yasak mı?

Arefe gününden bayramın bitimine kadar 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacak. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile açık olacak yerleri açıkladı. Bayramda mezar ziyareti yapmak isteyenler ise mezarlıklara gitmenin serbest olup olmadığını merak ediyor. Peki mezarlık ziyaretleri serbest mi?

MEZARLIK ZİYARETLERİ SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede kabir ziyaretleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;

y) 24.05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçileri (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde valilik/kaymakamlıklarca sağlanacaktır.)