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18.11.2020 - 11:46 | | İHA

Mezarlıkta korkunç ölüm! Asılı kaldı

Adana’da Buruk Mezarlığında yüksek gerilim hattında çalışan işçi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Mezarlıkta korkunç ölüm! Asılı kaldı
Mezarlıkta yüksek gerilim hattında akıma kapılarak öldü
Mezarlıkta yüksek gerilim hattında akıma kapılarak öldü
Mezarlıkta yüksek gerilim hattında akıma kapılarak öldü
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Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi.Elektrik işçisi Osman Avcı bugün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte yüksek gerilim hatlarının izolatörlerini değiştirmeye başladı.

Avcı bir süre sonra Buruk Mezarlığı içindeki yüksek gerilim hattına geldi. Direğe çıkan Avcı, izolatörleri takmak isterken akıma kapılarak hayatını kaybetti. Yüksek gerilim hattında asılı kalan işçi arkadaşları tarafından halat yardımıyla aşağı indirildi. Bu anlar da vatandaşlar tarafından cep telefonuyla an be an görüntülendi.

Avcı’nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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