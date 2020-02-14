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14.02.2020 - 17:42 | | DHA

Mezrada mahsur kalan 7 öğrenci, askeri helikopterle ilçeye getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çeşitli okullarda eğitim gören ve yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için gittikleri Kandilli mezrasında, kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrenci, helikopterle alınıp ilçe merkezine getirildi. Okullarına ve arkadaşlarına kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Mezrada mahsur kalan 7 öğrenci, askeri helikopterle ilçeye getirildi

Yüksekova merkezinde yatılı eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için 21 Ocak günü Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasına gitti. 3 Şubat günü okulların ikinci eğitim dönemine başlamasına rağmen, öğrenciler mezradan çıkamadı.

11 gündür kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada mahsur kalan öğrenciler, 2 gün önce aileleriyle birlikte yürüyerek okullarına gitmeyi denedi. Ancak bölgede, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması ve çığ tehlikesi bulunması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Öğrenciler, o anları ise cep telefonu kameralarıyla kaydedip, seslerini duyurmak için DHA muhabirine ulaştırdı.

Biri lise 6'sı ilkokul öğrencisi olan çocuklar, derslerinden geri kaldıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Yardım talebi üzerine yetkililer harekete geçti ve mezrada mahsur kalan 7 öğrenci için helikopter hazırlandı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı Efeler Taburu helikopteri, bugün öğlen saatlerinde havalanarak Kandilli mezrasına ulaştı. 7 öğrenci evlerinden alınarak helikoptere bindirildi ve Yüksekova ilçe merkezine ulaştırıldı. Helikopterle Yüksekova'ya gelen ve okullarına kavuşan öğrencilerden Sevda Şahin, yetkililere teşekkür ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 haftadır okulumuzdan ve arkadaşlarımızdan uzak kalmıştık. Bizi helikopterle aldıran tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Uzunca bir aradan sonra okulumuza, öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza kavuştuk" dedi.

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