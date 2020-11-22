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22.11.2020 - 17:27 | | AA

MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız'ın cenazi toprağa verildi

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız'ın cenazesi defnedildi.

MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısız'ın cenazi toprağa verildi

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanan ve sevk edildiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin kanaması geçirdiği anlaşılarak ameliyat edilen 54 yaşındaki Kaygısız, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaygısız için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kaygısız'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Tavşanlı Asri Mezarlığına defnedildi.

Evli ve 2 çocuk babası Kaygısız, geçen 26 Ekim'de yapılan kongrede ilçe başkanlığı görevine seçilmişti.

MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Akın Kaygısızın cenazi toprağa verildi

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