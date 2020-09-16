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16.09.2020 - 17:16 | | AA

MHP'li Ayhan: 'Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, "Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor. Böyle bir dönemde Türkiye ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Bugüne kadar büyük bir problem yaşamadık, inşallah bundan sonra da yaşamayız." dedi.

MHP'li Ayhan: 'Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor'

MHP Çarşamba İlçe Başkanlığının Cemil Şensoy Kültür Merkezi'ndeki olağan genel kuruluna katılan Ayhan, il ve ilçe kongrelerinin ardından genel kurultay yapacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına işaret eden Ayhan, tüm dünyanın salgınla baş etmeye çalıştığını vurguladı. Dünyada yüzyılda bir görülebilecek dönemde siyasi faaliyet gösterdiklerini ifade eden Ayhan, "Dünyanın en gelişmiş ülkeleri koronavirüsle baş etmekte sıkıntı yaşıyor. Böyle bir dönemde Türkiye ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. Bugüne kadar büyük bir problem yaşamadık, inşallah bundan sonra da yaşamayız." diye konuştu.

MHP'nin misyonunun Türk milletinin geleceğini onurlu bir şekilde sağlamak olduğunu ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Vizyonumuzda Türkiye'yi bölgesinde lider ülke konumuna getirmek var. Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi, sosyal, ekonomik alanda uzlaşma arayan bir siyasi kurumsal yapıdır. Bu rahmetli Başbuğ'umuzdan geliyor. Bölgedeki gelişmeler ülkenin geleceğini sıkıntıya sokacak gelişmeler oldu ve Genel Başkanımız Cumhur İttifakı'na katılarak Türkiye'nin geleceğini garantiye almak adına adımlar attı. İnşallah bundan sonra da böyle olacak."

Ayhan'ın konuşmasının ardından tek liste halinde gidilen seçimde, mevcut ilçe başkanı Kemal Düzgün, yeniden başkan seçildi.

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