MHRS ve e-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl oluşturulur? MHRS e-Nabız aşı randevu ekranları

MHRS ve e-Nabız üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl oluşturulur sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çin'den alınan ve 30 Aralık tarihinde Ankara'nın Esenboğa Havalimanına indirilen 3 milyon doz aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14 gün süren incelemeleri tamamlandı. Aşıya acil kullanım onayının verilmesinin ardından dün Türkiye'nin 81 ilinde Sağlık çalışanlarından başlamak üzere koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı. Bir gün içerisinde 250 binin üzerinde sağlık çalışanı aşılandı. Kameralar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar önünde koronavirüs aşılarını oldu. Peki MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevusu nasıl oluşturulur?

MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

E-NABIZ SİSTEMİNDE RANDEVU NASIL ALINABİLİR?

MHRS sisteminden olduğu gibi e-Nabız sisteminden de aşı randevusu almak mümkün. Yine e-Nabız sistemine T.C. kimlik numarası e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra, sol üst kısımda bulunan ‘COVİD-19 aşı durumunu sorgulama' sekmesine tıklayın. Eğer öncelik grubundaysanız sayfa üzerinden randevu alabilirsiniz.

İLK OLARAK KİMLER AŞILANACAK?

“İlk grupta sağlık kurumunda çalışanlar, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, son olarak da 65 yaş üstü bireyler aşılanacak. İkinci grupta, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar, 50-64 yaş arası bireyler aşılanacak. Üçüncü grupta; kronik hastalığı olan kişiler ve diğer kişiler aşılanacak. Dördüncü grupta ise, aşılama sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak” denildi.