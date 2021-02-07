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07.02.2021 - 22:45 | | DHA-AA

Milletvekili Yediyıldız ve oğlu kazada yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, yaralandı.

Milletvekili Yediyıldız ve oğlu kazada yaralandı

 

 

Kaza, akşam saatlerinde Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordudan Ankaraya giden AK Parti Ordu Milletvekili Ahmet Yediyıldız yönetimindeki 34 KS 9626 plakalı otomobil, Feyyaz Tekel idaresindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada milletvekili Yediyıldız ve yanındaki oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunanan milletvekili Yediyıldız ve oğlu, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milletvekili Yediyıldız ve oğlu kazada yaralandı

ANKARA'YA SEVK EDİLDİLER

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından  Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Milletvekili Yediyıldızın omuriliğinde kırık ve ezik olduğu belirtildi.

 

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