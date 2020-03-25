Milli Eğitim Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Okullar ne zaman açıklacak?

Bilim Kurulu tekrar toplanıyor. Kurulda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yer alıyor. Saat 13.30'da başlayacak toplantının ardından Bakan Koca ve Bakan Selçuk açıklama yapacak. Şimdi yüz binlerce öğrenci okulların ne zaman açıkacağını sorgularken Milli Eğitim Bakanı ne zaman açıklama yapacak? sorusuna cevap arıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Corona virüs Bilim Kurulu saat 13.30 ’da toplanacak. Toplantı sonrasında saat 19.15’te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak basın açıklaması yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TATİL AÇIKLAMASI

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinde, "Öncelikle tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Uzaktan eğitim çalışmalarını kısmen takip ettiğini belirten Erdoğan, "Rabb'im tesirini halk etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızın şu dönemde oldu bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız." diye konuştu.

Ziya Selçuk'un "Talimatınızı almak isterim. Bu hafta bizim, gelecek haftalarda tatil olacak mı, olmayacak mı konusunda müsadeniz olursa bir Bilim Kurulu ile görüşüp tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınız ne olur?" sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi:

"Doğrusu Bilim Kurulu'yla da bir görüşüp yani gönlüm Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de ama eğer Bilim Kurulu 'Uzatılmasında fayda var.' diyorsa ona uyalım ama 'Bir hafta yeter.' diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var."