Milli Piyango ikramiyeleri rekor kırmaya geliyor! Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto büyük ikramiyeleri ne kadar?

Önümüzdeki dönemde, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yapılan çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak olan çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanacak ve dileyen herkes çekilişe katılabilecek.

İKRAMİYELER REKOR KIRACAK

Milli Piyango’nun yeni dönemdeki tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı.

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Büyük ikramiyeler ne kadar?

2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 25 Milyon TL. Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto olarak devam edecek olan Sayısal Loto’nun 3 Ağustos Pazartesi yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 50 milyon TL.

Ayrıca Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de kazanıyor!

NASIL OYNANACAK?

Kullanıcılar Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mxobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto’da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto’da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.