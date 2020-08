Milli Piyango'da Yeni Dönem! İşte çekilişlere dair tüm ayrıntılar ve yenilikler …

Milli Piyango'da 1 Ağustos'tan itibaren yeni dönem resmen başladı. Sayısal Loto, Süper Loto, Milli Piyango ve Kazı Kazan gibi birçok şans oyununun oynandığı Milli Piyango'da yeni dönem ile birlikte ödüller de katlanıyor.

Kullanıcılar Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mxobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek, QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek. Ayrıca favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek, yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto’da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek, Süper Loto’da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.

Sisal Şans’la yeni dönemde hem oyun çeşitliliği artıyor hem de ikramiye dağıtım oranı katlanıyor

Oyunseverleri bekleyen değişikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye dağıtım oranları. 2019 yılında %47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemle birlikte 2020’de %59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlarını geliştirmenin yanında yepyeni ve farklı ürünlerle Türkiye’ye şans getirmeyi planlıyor.

İkramiyeler rekor kırmaya geliyor

Milli Piyango’nun yeni dönemdeki tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı.

2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 25 Milyon TL. Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto olarak devam edecek olan Sayısal Loto’nun 3 Ağustos Pazartesi yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 50 milyon TL.

Ayrıca Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de kazanıyor!

Milli Piyango TV YouTube kanalından Websitesinden Canlı Çekiliş

Gerçekleştirilen bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanacak.

Sayısal Loto ve Süper Lotoda artık haftanın 3 günü çekiliş var

Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi saat 21:30’da çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü 20:00’da oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye’nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.