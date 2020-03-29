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29.03.2020 - 17:22 | | DHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Evde Kal Türkiye' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından 'Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem' notuyla video yayınlandı. Videoda, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan askerlerin 'evde kal' çağrılarına yer verildi. Askerler, mesajlarını tanktan, gemiden, uçaktan ve su altından iletti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Evde Kal Türkiye' mesajıMilli Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı.
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