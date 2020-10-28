Milliyet 3 ödül aldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yıl 61’incisini düzenlediği Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, önceki gün TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.



‘Çilekeş bir meslek’



Törenin açılış konuşmasını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto yaptı. Olcayto, “Pandemi döneminde gazeteciliğin çilekeş bir meslek olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz, görüyoruz. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni özellikle, meslektaşlarımız haberin yokluğunda, haberin gizlendiği ortamda, habercilik yapma refleksi gösterdikleri için çok önemsiyorum. Bu defa da yasaklamalara, haber gizlemelerine rağmen güzel haberler çıkaran arkadaşlarımız oldu. Yürekten kutluyorum” dedi.



Milliyet, törende üç dalda ödül aldı. TGC’nin bu yıl ilk kez verdiği “Kadın haberi” ödülüne muhabirimiz Çiğdem Yılmaz, 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan “Bu Adamlardan Uzak Durun” haberi ile değer görüldü. Yılmaz’ın ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş verdi.



Birinci sayfa ödülü



“Birinci Sayfa Düzeni” ödülünü ise Milliyet Gazetesi Görsel Yönetmeni Ersoy Diyar, 25 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan birinci sayfayla aldı.

Başarı ödülleri arasında “İç Sayfa Düzeni” ödülünün sahibi de Milliyet oldu. Arkadaşımız Vildan Sönmez, Milliyet Gazetesi’nde 31 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan iç sayfasıyla ödüle değer bulundu. Toplantıya katılamayan Sönmez, gönderdiği video mesajıyla mutluluğunu paylaştı.