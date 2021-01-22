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22.01.2021 - 12:48 |

Milliyet Mimarlık Dergisi yayın hayatına başlıyor!

Milliyet Gazetesi ve YAPI Dergisi işbirliği ile yayına hazırlanan, mimarlık, iç mimarlık, tasarım ve kentsel planlama alanlarında gündem yaratacak konuların detaylıca işleneceği bir yayın olması planlanan Milliyet Mimarlık Dergisi’nin ilk sayısı 24 Ocak Pazar günü Milliyet Gazetesi ile birlikte okurlarla buluşacak.

Milliyet Mimarlık Dergisi yayın hayatına başlıyor!

71 yıldır “Basında Güven” kavramının simgesi olan Milliyet Gazetesi ile 1973 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak yayın hayatını sürdüren Türkiye’nin en köklü mimarlık dergisi YAPI işbirliği ile hazırlanacak olan Milliyet Mimarlık Dergisi 24 Ocak Pazar günü yayın hayatına başlıyor.

Her ayın üçüncü Pazar günü yayınlanarak Milliyet Gazetesi ile birlikte dağıtılacak olan Milliyet Mimarlık Dergisi’nin; mimarlık, tasarım ve kent gündeminin detaylıca işleneceği bir yayın olması planlanıyor. YAPI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mimar Yasemin Şener’in yönetiminde YAPI Dergisi editoryal ekibi ile yayına hazırlanan Milliyet Mimarlık Dergisi her bir sayısı ile çağdaş mimarlık üretimi için almanak niteliği taşıyacak.

Nitelikli mimarlık ve kentli olma bilinci oluşturma konusunda bir farkındalık zemini yaratmayı hedefleyen Milliyet Mimarlık, ülkemizin ve dünyanın mimarlık, tasarım, kent ve kültür atmosferinden tartışmaya değer örneklerle toplumun her kesimini kucaklamayı amaçlıyor. Derginin aynı zamanda mimarlar, iç mimarlar, yapı sektörü profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler için de önemli bir buluşma ve tartışma platformu haline gelmesi öngörülüyor.

Milliyet Mimarlık Dergisi’nin ilk sayısının Söyleşi bölümünde Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nın galibi Taksim Kolektifi yer alırken Mimari bölümünde Uygur Mimarlık tarafından coğrafyaya açılan bir göz ve içeriye çağıran bir kucak niteliğinde tasarlanan “TED Ankara Koleji Sahne Sanatları Gösteri Merkezi”ne mercek tutuluyor.

Dünyadan bölümünde Çin'in Tianjin kentinde Lacime Architects tarafından hayata geçirilen kültür merkezi yapısı “Shimao-Dalga”, Dosya bölümünde ise doğal afetler, savaşlar, göç, pandemi ve yoksulluk gibi global krizlerin pençesindeki dünya halklarının barınma ve diğer temel mekan gereksinimlerini gidermeye yönelik olarak mimarların kar amacı gütmeden geliştirdiği “insanlık için mimarlık” örnekleri yer buluyor. Mimarlık, iç mimarlık, tasarım ve kent gündemine dair ilham verici örnekler ve çok daha fazlası Milliyet Mimarlık Dergisi sayfalarında okurlarını bekliyor...

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