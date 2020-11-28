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28.11.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Milliyet’e övgü ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2020 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanlarının isimleri açıklandı.

Milliyet’e övgü ödülü

 2020 Gazetecilik Ödülü’ne, Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak layık görülürken, Milliyet gazetesi fotoğraf editörü Ercan Arslan da, İstanbul fotoğraflarıyla övgüye değer bulundu. Seçici Kurul, Ercan Arslan’ı milliyet.com.tr haber sitesinde 22 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “Corona Virüsten Önce ve Sonra İstanbul” başlıklı haber fotoğrafları nedeniyle övgüye değer buldu.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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