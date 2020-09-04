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04.09.2020 - 10:16 | | DHA

Minibüs şoförüne şok! Maskeyi koluna taktı 900 TL ceza yedi

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince yapılan minibüs denetimlerinde maske, dezenfektan ve yolcu sayısı kuralına uymayan şoförlere ceza kesildi. Maskeyi koluna takan bir minibüs şoförü de ceza yemekten kurtulamadı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sabah saatlerinde ilçe genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim başlattı. Denetimlerde fazla yolcunun yanı sıra maske ve dezenfektanlar da denetlendi. Maskeyi koluna takan bir minibüs şoförünü fark eden polis ekipleri minibüsü durdurdu. Polis ekiplerine fazla yolcu almadığını söyleyen minibüs şoförü maskeyi kolunda unuttuğunu söyledi. Minibüs şoförünün tüm ısrarlarına rağmen polis ekipleri maske kuralına uymadığı gerekçesiyle minibüs şoförüne 900 TL ceza kesti.

Ekipler aynı zamanda minibüslerde dezenfektan bulundurmayan minibüslere de ceza kesti. Denetimde durdurulan bir minibüsün dezenfektan kutusunun çalışmadığını tespit eden polisler şoföre 900 TL ceza kesti. Diğer yandan fazla yolcu alan iki minibüse de ayakta yolcu aldığı için 104'er TL ceza kesildi.

 

 

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