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19.02.2020 - 09:39 | | AA

Minibüste balık istifi 29 kaçak göçmen

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüste balık istifi 29 kaçak göçmen

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki grubu tespit etti

 Ekipler, ilçe girişinde S.G. yönetimindeki plakası açıklanmayan minibüsü durdurdu. Minibüste sıkışık şekilde duran Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

 Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.G. adli makamlarca tutuklandı.

 

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