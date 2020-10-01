Kaza, 4 EylÃ¼l sabahÄ±, SelÃ§uklu ilÃ§esi Yeni Ä°stanbul Yolu Ã¼zerindeki Cumhuriyet Polis Merkezi Ã¶nÃ¼ndeki kavÅŸakta yaÅŸandÄ±. Samet Kurt (31), 42 CRL 81 plakalÄ± otomobiliyle kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta durdu. Ancak arkadan gelen Emel GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 AAN 361 plakalÄ± otomobil, Kurt'un aracÄ±na Ã§arptÄ±. 4 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kazada Samet Kurt, eÅŸi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuÄŸundaki 2 yaÅŸÄ±ndaki AybÃ¼ke Kurt yaralandÄ±. Yoldan geÃ§en bir doktorun ilk mÃ¼dahalesini yaptÄ±ÄŸÄ± AybÃ¼ke ve diÄŸer yaralÄ±lar, ambulanslarla SelÃ§uk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Samet-Teslime Kurt Ã§ifti yapÄ±lan tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edilirken, beyin kanamasÄ± geÃ§iren AybÃ¼ke, yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde alÄ±ndÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k AybÃ¼ke, 15 EylÃ¼l akÅŸamÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ALKOLLÃœ VE EHLÄ°YETSÄ°Z

KazanÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve bir mÃ¼hendislik firmasÄ±nÄ±n ortaÄŸÄ± olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Emel GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n ehliyetsiz ve 120 promil alkollÃ¼ olduÄŸu halde araÃ§ kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Emel GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n kazadan bir hafta Ã¶nce alkollÃ¼yken hasarlÄ± kazaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ehliyetine 6 ay sÃ¼reyle el koyulduÄŸu, son kazadaki aracÄ±n ise kiralÄ±k olduÄŸu tespit edildi. Polisteki ifadesinde, ''AlkollÃ¼ ve ehliyetsiz araÃ§ kullanmanÄ±n suÃ§ olduÄŸunu biliyorum ancak iÅŸlerimi takip edebilmek iÃ§in araÃ§ mecburen kullanÄ±yorum" diyen GÃ¼mÃ¼ÅŸ, sevk edildiÄŸi adliyede, adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

YENÄ°DEN GÃ–ZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Konya 5'nci Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce 'BilinÃ§li taksirle birden fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olma' suÃ§undan tutuklandÄ±.Â

'EMEL GÃœMÃœÅž ASLÄ° KUSURLU'

SoruÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan hazÄ±lanan raporda, kazada Emel GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n asli kusurlu olduÄŸu bildirildi.Â Raporda kaza yerinde 9,5 metre fren izi olduÄŸu anlatÄ±larak, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Emel GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n 120 promil alkollÃ¼ vaziyette araÃ§ kullandÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n aÃ§Ä±k olduÄŸu gÃ¼ndÃ¼z vakti, tek yÃ¶nlÃ¼ Yeni Ä°stanbul Caddesi'ni takiben seyrinde, alkolÃ¼n de vermiÅŸ olduÄŸu etki ile yola gereken dikkati vermemiÅŸ, dikkatsiz ve kontrolsÃ¼z bir ÅŸekilde Ã¶nÃ¼ndeki aracÄ± yakÄ±n takip etmiÅŸ, sÃ¼ratli bir ÅŸekilde Ã¶nÃ¼ndeki zorunluluk nedeni ile duran otomobilin arka kÄ±smÄ±ndan Ã§arparak kazaya sebebiyet vermiÅŸtir. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Emel GÃ¼mÃ¼ÅŸ yola dikkat ve Ã¶zen yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmemiÅŸ, yol ve trafik durumunun gerektirdiÄŸi ÅŸartlara gÃ¶re seyretmemiÅŸ, Ã¶nÃ¼nde aynÄ± yÃ¶nde seyreden araÃ§ ile arasÄ±nda emniyetli mesafe bÄ±rakmamÄ±ÅŸ, tehlikeli ve sÃ¼ratli araÃ§ kullanmÄ±ÅŸ, trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ, Ã¶nÃ¼ndeki araÃ§larÄ± yakÄ±n mesafeden takip etmiÅŸ, bu aracÄ±n yavaÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± yada duracaÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtir. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yol ve araÃ§ trafiÄŸinin durumunu dikkate almasÄ± gerekirken almadÄ±ÄŸÄ±ndan, bu kusurlu davranÄ±ÅŸÄ±, 'Ã–nlerinde seyreden araÃ§larÄ± gÃ¼venli ve yeterli bir mesafeden izlememek', 'Arkadan Ã§arpma' ve 'SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler hÄ±zlarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± aracÄ±n yÃ¼k ve teknik Ã¶zelliÄŸine gÃ¶rÃ¼ÅŸ, yol, hava ve trafik durumunun getirdiÄŸi ÅŸartlara uydurmak zorundadÄ±rlar' hÃ¼kÃ¼mlerini ihlali niteliÄŸindedir. AyrÄ±ca Emel GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼nÂ Â 120 promil alkollÃ¼ olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ, bu kusurlu davranÄ±ÅŸÄ±nda 'AlkollÃ¼ araÃ§ kullanmak' hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n ihlali niteliÄŸindedir."Â

'ALKOL OLMASAYDI BU KAZA OLMAZDI VURGUSU'

Raporda alkolÃ¼n kazaya etkisine de dikkat Ã§ekilerek, "Emel GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ÅŸayet alkol almadan idaresindeki otomobilin hÄ±zÄ±nÄ±, ÅŸartlarÄ±na ve aracÄ±nÄ±n teknik ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re kullansaydÄ± ve Ã¶nÃ¼ndeki aracÄ± yeterli ve gÃ¼venli mesafeden takip etseydi bu kaza meydana gelmezdi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ aracÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼ne herhangi bir tehlike Ã§Ä±kacakmÄ±ÅŸ gibi, Ã¶nÃ¼ndeki seyreden aracÄ±n her an durabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek Ã¶nÃ¼ndeki araÃ§ arasÄ±ndaki mesafeyi korumasÄ± lazÄ±mdÄ±. Bu nedenle sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Emel GÃ¼mÃ¼ÅŸ asli kusurlu, Samer Kurt ve diÄŸer iki araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise kusursuzdur" denildi.