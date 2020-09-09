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09.09.2020 - 11:11 | | DHA

Minik çocuk dehşeti yaşadı! Kafası sandalyeye sıkıştı

İstanbul Fatih’te sandalyeye başını sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Minik çocuk dehşeti yaşadı! Kafası sandalyeye sıkıştı

Fatih, Zeyrek Mahallesi İhvan Sokak'ta oturan küçük çocuk dün akşam saat 22.00 sıralarında başını sandalyeye sıkıştırdı. Korkan kız çocuğu ağlamaya başladı.

İhbar üzerine buraya itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sandalye kesildi, çocuğun kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı.

 

 

    Parkta dehşet anları kamerada! 11 yaşındaki çocuk tekme tokat dövüldüTekirdağ’da parkta arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki A.B., sallanma sırası nedeniyle tartıştığı başka çocuğun 33 yaşındaki ablası A.G. tarafından tekme tokat dövüldü. Çocuğun dövüldüğü anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına kaydedildi. Anne Derya B., çocuğuna darp raporu alarak, darbedilme görüntüleriyle savcılığa gidip, A.G.'den şikayetçi oldu.
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