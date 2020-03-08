Minik mülteci düşe kalka bezini taşıdı!

Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede, annesi ile birlikte aldıkları bebek bezlerini, biber gazı ve silah sesleri arasında düşe kalka yürüyerek kendi yükünü taşımaya çalışan 2 yaşındaki Suriyeli minik Necla'nın görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.