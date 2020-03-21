Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılmalı? Miraç Kandili ibadetleri nelerdir?

Miraç Kandilinde hangi ibadetler yapılmalı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Miraç Kandili gecesinde corona virüsü tedbirleri kapsamında bu gece camiler kapalı tutulacak. Kapalı tutulacak olan camiler nedeniyle müslümanlar bu gece evde yapılacak olan ibadetleri araştırmaya devam ediyor. Bu özel gecede bol bol salavat-ı şerif getirilebilir. Vakit namazlarının ardından Kuran-ı Kerim okunabilir. Tesbih namazı, kaza namazları ve nafile namazlar bu özel gecede kılınabilir.

İşte Miraç kandili gecesinde yapılması gereken ibadetler...

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

1- Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.

2- Salat ü selâm okumak.

3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.

4- Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.