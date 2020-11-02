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02.11.2020 - 13:03 |

'Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm'

Konya'nın Bozkır ilçesinde, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Sömek'in başını ve cinsel organı keserek öldüren, Mücahit Minaz, tutuklandı. Cinayetin ardından kanlı elbisesiyle bir kahvehaneye gidip çay içtiği ortaya çıkan ve şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen Minaz'ın ifadesinde; "Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği öğrenildi.

'Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm'

Olay, cumartesi günü saat 00.00 sıralarında Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki alanda meydana geldi. Sokakta ceset olduğunu görenler polisi aradı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, başı ve cinsel organı kesilmiş halde bir erkeğe ait ceset buldu. Cinsel organı vücudunun yanında, başı ise lisenin bahçesine atılmış halde buldu. Yapılan incelemede cesedin akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Mustafa Sömek'e (56) ait olduğu belirlendi. Ceset ve baş, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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CİNAYETTEN SONRA ÇAY İÇMİŞ

Cinayetin ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Almanya'da yaşayan ve kısa bir süre önce memleketi Yalıhüyük ilçesine tatile gelen Mücahit Minaz (41) olduğunu belirledi. Olayın ardından kanlı elbisesiyle bir kahvehaneye gelip çay içtiği ortaya çıkan Minaz, taksiye binerek kaçtığı Yalıhüyük'te gözaltına alındı. 2 hafta sonra yeniden Almanya'ya döneceği belirlenen ve şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Minaz'in ilk ifadesinde, ''Bankamatikten para çekiyordum. Bir şeyler mırıldanıp duruyordu. Öldürmek istedim, öldürdüm" dediği ortaya çıktı. Minaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Öldürülen Mustafa Sömek'in ise bugün Bozkır ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.  

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