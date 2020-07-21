Miryokefalon savaşı kısaca özeti: tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Miryokefalon savaşı Türk tarihi için en önemli savaşların başında gelir. Anadolu topraklarının Türklere ait olduğunu kanıtı olan Miryokefalon Savaşı 1176 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans arasında yapılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin zaferiyle sonuçlanan Miryokefalon Savaşı ile Anadolu topraklarında artık Türkler etkili olmaya başlamıştır.

MİRYOKEFALON SAVAŞI KISACA ÖZETİ

1071 yılında Malazgirt Savaşı ile Anadolu toprakları Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış bunun ardından Türkler Orta Asya'dan gruplar halinde Anadolu'ya yerleşmeye başlamıştır. Hızla Türkleştiren Anadolu toprakları ve bu topraklarda bulunan Türkler uzun yıllar boyunca farklı devletlerle mücadele etmiştir. Dönemin Anadolu topraklarına sahip olan Devleti ise Bizans İmparatorluğudur. Bu süreçte Türkler ve Bizans İmparatorluğu arasında sık sık savaşlar meydana gelmiştir.

Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden geri alma umudunu tamamen yok eden Miryokefalon Savaşı 1176 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılmış en önemli savaşlardan bir tanesidir. Savaşta Bizans İmparatorluğu ağır kayıplar vermiş Türklerin Anadolu'ya yerleştiği kesinleşmiştir.

Anadolu Selçuklu sultanı II. Kılıçarslan Anadolu da hızla büyüyen rakipsiz bir güç haline gelmişti. Bu durum Bizans İmparatorluğu Manuel’i rahatsız ediyordu. 1176 yılında manuel Fransız, Alman, İngiliz, Sırp, Macar, Gürcü, Kıpçak ve Peçeneklerin de yer aldığı büyük bir ordu ile Anadolu topraklarına geçti. Güneye doğru inerek Balıkesir, Alaşehir, Denizli üzerinden Miryokefalon Kalesi’ne ulaştı.

Anadolu Selçuklu Kuvvetleri çok büyük gruplar halinde yolları tutuyor ve Bizans kuvvetlerine baskınlar düzenliyordu. Çıkan hastalıklar nedeniyle de pek çok Bizans askeri daha savaş yapılmadan önce öldü.

1.Kılıçarslan Bizans İmparatorluğu'na barış teklifinde bulundu. Fakat Manuel savaşmakta kararlıydı. manuel ve 2. Kılıçarslan orduları Miryokefalon Kalesi yakınlarında buluştu. Bizans Ordusu yamaçlarda mevzilenen askerlerin ani saldırısı ile karşılaşmıştır. Türk birlikleri geçidi kapattığından dolayı çıkış yolu bulamayan Bizans Ordusu paniğe kapılarak geriye doğru kaçmıştır. Bu süreçte geriye kalan Bizans Ordusu tamamen imha edilmiş. 17 Eylül 1576 tarihinde Miryokefalon zaferi olarak tarihte yerini almıştır.

MİRYOKEFALON SAVAŞI TARİHİ

1071 Malazgirt yapılmasından itibaren Anadolu Türk akınlarına şahit olmuş, Türkler Anadolu topraklarına yerleşmeye başlamıştır. Bu durumdan rahatsız olan Bizans İmparatorluğu ile zaman zaman savaşlar yaşayan Türkler son olarak en büyük savaşlardan biri olan Miryokefalon Savaşı'nı 1176 yılında yapmıştır.

17 Eylül 1176 tarihinde Miryokefalon Zaferi Bizans'a karşı elde edilerek Türklerin Anadolu'ya sahip olduğu düşüncesi güçlenmiştir. Bizans İmparatorluğu 2. Kılıçarslan’a karşı ağır kayıplar vermiştir. Miryokefalon Savaşı en önemli sonucu ise Anadolu'nun Türklerden geri alınamayacağı durumudur. Bu savaştan sonra Anadolu toprakları Türkiye olarak adlandırmaya başlamış, Türklere ait olduğu kesinleşmiştir.

MİRYOKEFALON SAVAŞI NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Miryokefalon Savaşı nedenleri:

- 2. Kılıçarslan Anadolu'da siyasi birliği sağlaması ve güçlenmesi

- Türkmenlerin Bizans İmparatorluğu topraklarını sürekli saldırılarda bulunması

- Bizans'ın danışmentlilere ait olan kale ve şehirleri istemesi

- Bizans'ın eski gücüne kavuşmak için istemesi

- Bizans'ın Anadolu'dan Türkleri çıkarmak istemesi

Miryokefalon Savaşı sonuçları ise:

- Türklerin Anadolu'dan atılamayacağını Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu kesin olarak kanıtlanmıştır.

- Miryokefalon Savaşı’ndan sonra Türkler taarruza Bizans imparatorluğu savunmaya geçmiştir.

- Bizans zaferi Miryokefalon zaferi sayesinde Türk İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir

- Haçlı Seferleri ile Bizans'ın eline geçen Anadolu siyasi yüzünü Selçukluların önüne geçmiştir

- Anadolu siyasi Birlik kurulmaya başlamıştır.