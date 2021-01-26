MİT TIR'ları dava dosyasına 'sinyal kesici cihazların getirilmesi' eklendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ve 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde MİT TIR’larının durdurulmasını ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ'nün "sivil imamları" hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yetkisizlik kararı verilmesi üzerine Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yakalanan ve örgütün sözde "jandarma imamı" olduğu gerekçesiyle 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nurettin Oruç ile başka suçtan tutuklu Abdurrahman Ö. ve Yasin Y. ile tutuksuz sanıklar H.A, H.Ü, S.Y, K.K.K, A.D, B.A. ile firari Ahmet Numan A, Ali Ç, Ali S, Cemil Y, Feyzullah G, Hasan Hüseyin K, Hüseyin C, Mustafa İ. ve Uğur A'nın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" ve "terör örgütü yöneticiliği veya örgüt üyeliği" suçlarından 50'şer yıl 5'er ay hapisle cezalandırılmaları istendi.

MİT TIR’larının durdurulması ve aranmasına ilişkin detaylı bilgilere yer verilen iddianamede, eylemin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) FETÖ yapılanmasının sivil yöneticilerince planlanıp uygulandığı belirtildi.

TIR’ları durdukları alana sinyal kesici cihazlar getirmişler

Dava dosyasına eklenen inceleme ve tespit tutanağında, 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR’ların durdurulmasıyla ilgili bilgilere yer verildi.

Tutanakta, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen eski Adana Jandarma Alay Komutanı Özkan Çokay'ın talimatıyla 50'si jandarma komando, 26'sı istihbaratçı subay ve astsubay olmak üzere yaklaşık 150 kişilik bir ekibin saat 10.00'da, ilçedeki otoyolun Sirkeli gişelerinde tertibat aldığı bildirildi.

Planlı ve sistemli bir şekilde yürütülen organizasyonla, MİT tarafından gerçekleştirilen devlet sırrı niteliğindeki yardım faaliyetini bildikleri halde, sahte ihbarlarla eylemin gerçekleştirildiği, TIR’ların usul ve yasaya aykırı arandığı aktarılan tutanakta, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine sinyal kesici cihazların getirtildiği, jandarma görevlilerinin telefonlarının toplandığı, böylelikle gerek Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının gerekse örgütün planladığı mizansenden habersiz biçimde askeri hiyerarşi içerisinde olay yerine intikal eden jandarma personeli tarafından sanıkların örgütsel eylemi anlaşıldığında yetkili kişi ve kurumlara bildirilmesinin önüne geçmek istendiği tespit edilmiştir. Adana İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski asker sanık Önder Kır'ın TIR’lar durdurulmadan önce personele 'araçların içerisindeki şahıslar direk alınacak, daha sonra arkadan kelepçe takılarak şahıslar ekip araçlarına götürülecek, kimlik kontrolü daha sonra yapılacak' dediği, böylelikle şüphelilerin, MİT görevlilerinin kimlik göstermesine fırsat vermeden gözaltına almayı ve TIR’larda bulunan malzemeleri ulusal ve uluslararası kamuoyuna servis etmek amacıyla görüntü almayı planladıkları anlaşılmaktadır. Araçlardaki MİT mensuplarının üzerlerine uzun namlulu silahlar doğrultularak kimlik sorulmadan, konuşmalarına izin verilmeden ve şiddet uygulanarak bulundukları araçlardan aşağıya indirildikleri, araçlardan inmek istemeyerek MİT mensubu olduklarını söyleyenlerin de zorla indirildikleri, yüzüstü yere yatırılıp ellerinin arkadan kelepçelendiği tespit edilmiştir."​​​​​​​

Tutanağın dava dosyasına eklenmesiyle, ilk duruşma tarihi bir hafta ertelendi.

MİT TIR’LARININ DURDURULMASI VE DAVA SÜRECİ

MİT TIR’ları 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulmuştu.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince, MİT TIR’larının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince de TIR’ların durdurulmasıyla ilgili "sivil imamlar" hakkında iddianame hazırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Sanıklar arasındaki Nurettin Oruç, Ankara'da görülen davada, FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yönettiği ve örgütün "jandarma imamı" olduğu gerekçesiyle, sözde "yönetici sıfatıyla" bütün eylemlerden sorumlu tutularak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesince MİT'e ait TIR’ların durdurulmasına ilişkin 54 sanığın yargılandığı davada sanık Önder Kır'a, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etme" suçundan 5 yıl, bu bilgileri açıklamadan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay 15 gün, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen eski Adana Jandarma Alay Komutanı Özkan Çokay'a da "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçundan 5 yıl, bu belgeleri açıklama suçundan 6 yıl 8 ay, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.