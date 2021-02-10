Monolitin sırrı çözüldü

Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi’ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan monolit merak konusu olmuştu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak, Ay’ı gör” ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği belirlenememişti. ABD ve Avrupa medyasının haberlerinde geniş yer verdiği monolitin dün sabah yerinde olmadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı’mızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki ‘gökyüzüne bak, Ay’ı gör’” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın kürsüden bu ifadeleri kullandığı sırada monolitin görüntüsü ile, sloganın sosyal medyada kullanımına yönelik “Gökyüzüne Bak, Ay’ı Gör” etiketi, arkadaki dev ekrana yansıtıldı.