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02.08.2020 - 10:36 | | DHA

Motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, elektrik direğine çarptı. Sürücü Aykut Demirtaş (23) hayatını kaybetti, Mert Çatak(23) ağır yaralandı.

Motosiklet direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün Mahmutlar Mahallesi Yangılı Caddesi üzerinde yaşandı. Aykut Demirtaş'ın kullandığı 07 HPD 58 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Aykut Demirtaş ile arkasında oturan Mert Çatak, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Aykut Demirtaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan Mert Çatak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

 

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