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05.07.2020 - 13:15 | | AA

Motosikletin pedalı bacağına saplandı!

Ordu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün bacağına saplanan pedal çubuğu operasyonla çıkarıldı.

Motosikletin pedalı bacağına saplandı!

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Öceli Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Çelik (19) yaralandı.

Kullandığı motosikletin pedal çubuğu sol bacağına saplanan Çelik, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alper Çıraklı tarafından hastanenin acil bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Çelik'in bacağındaki pedal çubuğu çıkarıldı.

Çelik'in tedavisi devam ediyor.

Motosikletin pedalı bacağına saplandı

Motosikletin pedalı bacağına saplandı

Motosikletin pedalı bacağına saplandı

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