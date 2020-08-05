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05.08.2020 - 22:12 | | DHA

MSB acÄ± haberi duyurdu: 1 korucu ÅŸehit oldu

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â PenÃ§e-Kaplan Operasyonu bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada aÄŸÄ±r yaralanan gÃ¼venlik korucusu Sait Ãœzmen'in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

MSB acÄ± haberi duyurdu: 1 korucu ÅŸehit oldu

BakanlÄ±k'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "PenÃ§e-Kaplan Operasyonu bÃ¶lgesinde, 5 AÄŸustos 2020 tarihinde terÃ¶ristlerle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir kahraman gÃ¼venlik korucumuz yaralanmÄ±ÅŸ,Â hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olmuÅŸtur.Â Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz" denildi.Â 

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MSB acÄ± haberi duyurdu: 1 korucu ÅŸehit oldu

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