MSB acı haberi duyurdu: Şehitlerimiz var

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 1 askerin olay yerinde şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.



MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Irak’ın kuzeyi Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 asker, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit Piyade Yarbay Rasim Sayan ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç’ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehit Sayan ve Kılıç'ın naaşları, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehitlerden Sayan'ın cenazesi, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan uçakla Edirne'ye, Kılıç'ın da Şanlıurfa’ya gönderildi.

Törene Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Ali İhsan Ersoy, 23 Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Emniyet Müdürü Mustafa Eme Başbuğ ve silah arkadaşları katıldı.

ŞANLIURFA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın şehadet haberi Şanlıurfa'daki ailesine verildi. Aile acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.









Şırnak'ın Uludere ilçesinde devrilen askeri araçta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın acı haberi, Şanlıurfa'daki Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Aile acı haberle yasa boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 7 aydır Şırnakta görev yapan şehidin acı haberi sonrası fenalaşan babası Mahmut ile annesi Fehimeyi yakınları teselli etmek için evlerine taziyeye geldi.









Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.



İZMİR VE KIRKLARELİ'NE ACI HABER ULAŞTI





Yarbay Sayın'ın şehadet haberi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan Ayşe-Yaşar Sayın çiftine yetkililer tarafından verildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, anne ve babaya taziye ziyaretinde bulunurken, şehit ailesinin evine büyük Türk bayrakları asıldı. Acılı haberi alan Ayşe -Yaşar Sayın, büyük üzüntü yaşarken, komşuları taziyeye geldi.









EŞİNE ACI HABER VERİLDİ

Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın şehadet haberi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan eşi Sevda Sayın'a ulaştı. Sekiz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen Sevda Sayın'a şehadet haberi, Kemalpaşa Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Pehlivan ve askeri heyet tarafından verildi. Şehadet haberinin ardından eşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.











Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın naaşı memleketi Edirne'ye gönderileceği ve eşi Sevda Sayın'ın sabah Edirne'ye gideceği öğrenildi. Şehit Yarbay Rasim Sayının yarın Edirnenin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.







Diyarbakır'da 1 asker şehit

Diyarbakır'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, silahının ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuşun, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.