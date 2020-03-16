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16.03.2020 - 10:50 | | milliyet.com.tr

MSB açıkladı! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

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