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12.04.2020 - 16:10 | | DHA

MSB açıkladı! 15 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Mardin Kızıltepe bölgesinde, 5 kişinin yasa dışı olarak Suriye sınırını geçmeye çalıştığı bölgede yapılan aramada, poşet ve sırt çantası içinde 15 kilo plastik patlayıcı, 3 uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği ile çeşitli malzemelerin ele geçirildiği açıklandı.

MSB açıkladı! 15 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe bölgesinde, yasa dışı olarak Suriye sınırını geçmeye çalışan 5 şahıs bölgede görevli hudut birliklerimiz tarafından uzaklaştırıldı. Geçiş yapılmak istenen bölgede yapılan aramada 1 adet siyah poşet ve 1 adet sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı bomba arama köpek timi tarafından yerinde kontrol edildi.

Yapılan müdahale sonucunda sırt çantası ve siyah poşetin içerisinde; 30 adet 500 gramlık toplam 15 kg plastik patlayıcı, 3 adet uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 9 adet pil, 9 bin 200 Suriye lirası, 1 adet yeşil sırt çantası, 4 adet sim kart, 3 paket sigara, 2 adet ayakkabı, 1 adet deri mont olduğu tespit edildi" denildi.

 

Ankara'da polisten çardak keyfi yapan gruba müdahaleAnkara Mamak'ta polis, oturdukları sitenin çardağında piknik yapan kalabalık gruba uyarıda bulunmasının ardından, grup evlerine dağıldı. Sosyal mesafe kurallarının adeta hiçe sayıldığı görülen olayın görüntülerindeki videoda, hemen yan sitedeki çardakta yer alan bir grubun ise polisin "sokağa çıkmayın" anonsuna aldırış etmeden tavla oynadıkları görüldü.
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