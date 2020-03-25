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25.03.2020 - 17:36 | | milliyet.com.tr

MSB açıkladı! Son 10 günde 3 bin 541 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahsın yakalandığı bildirildi.

MSB açıkladı! Son 10 günde 3 bin 541 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3541 şahıs yakalandı, 1500 karton sigara, 15 kg muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi" denildi.

Corona virüs uyarılarına kulak asmadılar! Sahile akın ettiler...Antalya'da corona virüsle mücadele kapsamında 'evde kal' uyarılarını dikkate almayan bazı vatandaşlar, Konyaaltı sahiline akın etti. Bu kişiler arasında küçük çocukların yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu gözlendi.
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