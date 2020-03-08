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08.03.2020 - 12:07 | | milliyet.com.tr

MSB açıkladı! Teslim oldular

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li teröristin teslim olduğu bildirildi.

MSB açıkladı! Teslim oldular

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şanlıurfa / Suruç’taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.
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