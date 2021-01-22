MSB duyurdu! Ankara Özel Bakım Merkezi'nde 321 kişi aşılandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MSB Ankara Özel Bakım Merkezi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaşlar, kimsesiz olup da devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanlara korunma, bakım ve tedavi hizmetleri sunduğu belirtildi.

'321 KİŞİYE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dayanışma, bağlılık, kadirşinaslık niteliklerine uygun hizmet veren kuruluştan 183 kişinin faydalandığı belirtilerek, "Pandemi döneminde yüksek riskli gurupta olan büyüklerimizin sağlıklarını korumak adına ciddi tedbirler alındı. Huzurevleri, Yaşlı Bakım Merkezleri ve Özel Bakım Merkezlerine tanınan aşı önceliği kapsamında 21 Ocak 2021’de Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Özel Bakım Merkezimizde kalan büyüklerimize koronavirüs aşısı yapıldı. Bakım merkezimizde görev yapan personelimizle birlikte toplam 321 kişinin koronavirüs aşıları başarılı şekilde gerçekleştirildi" denildi.