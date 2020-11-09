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09.11.2020 - 11:47 | | milliyet.com.tr

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Fırat kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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