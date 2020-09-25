MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.
Terör örgütü PKK'ya ait 5 mağara/sığınağın da bulunduğu faaliyetler sonucunda, 4 AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 7 el bombası, 47 adet AK-47 mühimmatı, 17 adet AK-47 şarjör, 2 M-16 şarjörü, el yapımı patlayıcı güç kaynağı, gece görüş cihazı, fotoğraf makinası, telsiz, termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.