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25.09.2020 - 13:37 | | AA

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Terör örgütü PKK'ya ait 5 mağara/sığınağın da bulunduğu faaliyetler sonucunda, 4 AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 7 el bombası, 47 adet AK-47 mühimmatı, 17 adet AK-47 şarjör, 2 M-16 şarjörü, el yapımı patlayıcı güç kaynağı, gece görüş cihazı, fotoğraf makinası, telsiz, termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

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