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05.08.2020 - 19:38 |

MSB duyurdu: Lübnan'a yardım için yola çıkıyor

Lübnan'a yardım götürecek olan TSK uçağı için hazırlıklar başladı. Milli Savunma Bakanığı'ndan yapılan açıklamada "TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak.

    Türkiye’den Lübnan'a acil insani yardım malzemesi gönderiliyorAFAD tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemesi, onlarca kişinin ölümüne neden olan büyük patlamayla sarsılan Lübnan’a gönderilmek üzere Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan TSK’ya ait kargo uçağına yüklendi
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