21.03.2020 - 17:54 | | DHA
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Dikimevleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen maske imalatı ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına destek verilecek.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.
15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı yapıldıSağlık Bakanlığı tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni corona virüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Corana virüse yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı. Hızlı tanı kitinin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlatan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğine ve güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkati çekti.