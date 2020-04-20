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20.04.2020 - 11:52 | | DHA

MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki birliklerde, corona virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.

MSB: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyor

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.

Paylaşılan videoda ise askeri araçlardan inen askerlerin ateşinin ölçüldüğü, araçların olduğu ve askerin nöbet tuttuğu alanların dezenfekte edildiği görüldü.

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